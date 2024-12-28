Родственникам убитых под Тверью детей оказали помощь

Специалисты оказывают поддержку родственникам детей, убитых в СНТ «Межурка» Тверской области, рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» региональный уполномоченный по правам ребенка Лариса Мосолыгина.

«Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия. Членам семьи оказывается необходимая помощь», — сообщила омбудсмен.

Инцидент произошел утром 28 декабря. В частном доме женщина и брат ее супруга нашли детей с признаками насильственной смерти. Жертвами предполагаемой расправы, по данным Telegram-канала Mash, стали трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Главным подозреваемым по делу проходит отец несовершеннолетних, который мог совершить преступление под действием наркотиков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль.

Ранее следователи показали кадры с места гибели четырех детей.