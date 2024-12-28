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В Твери следователи показали кадры с места гибели четырех детей

СК показал видео работы следователя на месте гибели четырех детей под Тверью

В Тверской области управление Следственного комитета опубликовало видео работы сотрудника правоохранительных органов на месте происшествия, где были найдены тела четырех детей в частном доме СНТ «Межурка». Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК по региону.

По данным ведомства, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

«28 декабря 2024 года в доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе «Межурка» Калининского муниципального округа Тверской области, были обнаружены тела четырех малолетних детей с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Незадолго до этого в Омской области пьяный водитель сбил мать и ее трехлетнюю дочь, которую везли в санках. В результате столкновения ребенок не выжил. Мать находится в тяжелом состоянии. Виновника трагедии полиция уже задержала. По словам водителя, он был пьян из-за грусти на фоне предстоящего развода, а само ДТП не помнит. Алкотестер показал в организме водителя более одного промилле алкоголя. Ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее полиция арестовала женщину, которая оставила своего ребенка в машине на час.

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