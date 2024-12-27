Генпрокуратура Азербайджана совместно с РФ ведет следствие по авиакатастрофе в Актау

Генпрокуратура Азербайджана и коллеги из РФ расследуют авиакатастрофу в Актау

Генеральная прокуратура Азербайджана находится в Грозном, совместно с коллегами из РФ проводится следствие по факту авиакатастрофы под казахстанским Актау. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанской генпрокуратуры.

«Продолжаются необходимые меры по уголовному делу по факту крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане с целью установления объективных причин авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестными, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.