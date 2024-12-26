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Во всех аэропортах Москвы введен план «Ковер»

Во всех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на работу
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Depositphotos

План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы, а также в аэропорту Калуги. Ограничения введены в связи с угрозой атак беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza.

В результате этого задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет.

Для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

21 декабря временные ограничения были введены на работу саратовского аэропорта Гагарин для обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения были сняты.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее экс-подполковник США прокомментировал удары ВСУ по городам России.

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