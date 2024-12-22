Экс-подполковник США прокомментировал удары ВСУ по городам России

Удары беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дальнобойными ракетами по городам России, которые находятся далеко от линии фронта, не имеют никакого смысла. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

«Вам нужно понять одну вещь: да, это очередная атака по российской территории, но она не окажет никакого влияния на войну», — сказал экс-военный, комментируя атаку беспилотниками по Казани.

Дэвис отметил, что подобные атаки не направлены на какие-либо военные объекты или критическую инфраструктуру России. По мнению бывшего американского военного, подобные действия имеют лишь одно предназначение — повысить градус эскалации.

Среди прочего эксперт выразил уверенность, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся добиться желаемых результатов, поскольку Украина не в состоянии выдержать прямую конкуренцию с Россией.

Утром 21 декабря ВСУ атаковали дронами Казань сразу с трех направлений. Сообщалось, что шесть беспилотников ударили по жилому массиву, в некоторых домах начался пожар.

Кроме того, в аэропорту вводили план «Ковер», а также эвакуированы школы, медучреждения были переведены в режим повышенной готовности. По официальной информации, пострадавших в результате атаки ВСУ не было. Возбуждено уголовное дело о теракте. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пожарный спас ребенка при атаке дрона в Казани.