В Кремле ответили на вопрос о расследовании авиакатастрофы в Актау

Песков призвал не строить гипотезы до выводов следствия о причинах ЧП под Актау

Россия не будет выдвигать какие-либо гипотезы по причине крушения самолета в Актау до завершения следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля напомнил, что накануне президент России Владимир Путин от своего имени и от имени всех участников неформального саммита лидеров стран СНГ выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы, и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.

Песков добавил, что в настоящее время идет следствие в связи с падением самолета. Этим занимаются специализированные авиационные власти.

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем. И никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания этого следствия», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщило 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее в Казахстане отвергли сообщения об «обстреле» самолета AZAL.