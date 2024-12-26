В Казахстане отвергли сообщения об «обстреле» самолета AZAL

Спикер сената Казахстана назвал данные об обстреле самолета в Актау спекуляцией

Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями распространяемую в СМИ информацию о якобы обстреле упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний». Его слова приводит агентство «Информбюро».

По его словам, пока не установлена причина падения самолета, над выяснением обстоятельств работает специальная комиссия. Привлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России.

Ашимбаев подчеркнул, что делать какие-то выводы по фотографиям неверно, это спекуляция, заявления об обстреле лайнера необоснованные.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщило 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее выживших после крушения самолета в Казахстане россиян доставили в Москву.