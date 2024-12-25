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Стала известна предварительная причина крушения самолета в Актау

Sputnik Казахстан: самолет в Актау мог упасть из-за столкновения с птицами

Самолет «Азербайджанских авиалиний» Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал ORDA сообщал, что борт «Азербайджанских авиалиний» упал в аэропорту Актау в Казахстане. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

Азербайджанское агентство APA сообщало, что на борту упавшего в казахстанском Актау самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Telegram-канал Baza сообщал, что на борту упавшего самолета могли находиться более 60 россиян.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.

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Крушение самолета в Казахстане
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