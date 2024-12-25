Омбудсмен подтвердила российское гражданство девочки, пострадавшей в Актау

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки, пострадавшей при крушении самолета в Актау.

«Состояние девочки тяжелое, но стабильное. Состояние мамы врачи оценивают как крайне тяжелое. Мы связались с папой и родственниками — при необходимости обязательно поможем», — написала Львова-Белова.

До этого Sputnik Казахстан сообщал, что двух пострадавших в авиакатастрофе в Актау девочек прооперируют в областной детской больнице. Уточнялось, что у 11-летней девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и возможен перелом костей таза, а у 16-летней — сотрясение мозга и открытый перелом голени со смещением.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Сообщается о 29 выживших — их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее очевидец рассказал о взрыве на борту упавшего в Казахстане самолета.