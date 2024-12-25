На борту упавшего в Актау самолета взорвался баллон

На борту упавшего в Казахстане самолета Embraer взорвался газовый баллон

На борту разбившегося в казахстанском Актау азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) взорвался газовый баллон. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области, заявление приводит агентство «Казинформ».

«25 декабря в 10:58 поступил вызов первой категории срочности (на борту самолета взорвался баллон)», — говорится в публикации.

Уточняется, что после звонка на место ЧС были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад ЦМК (центр медицины катастроф).

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее летчик-испытатель раскрыл возможную причину крушения самолета в Казахстане.