Очевидец рассказал о взрыве на борту упавшего в Казахстане самолета

«Новости Казахстана»: перед посадкой на борту упавшего самолета произошел взрыв

Перед посадкой в Актау на борту самолета «Азербайджанских авиалиний» произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «Новости Казахстана» в своем Telegram-канале со ссылкой на одного из выживших.

По словам очевидца, в хвостовой части воздушного судна «точно был взрыв», и осколки от него рассыпались по всему салону самолета.

Пассажирский лайнер Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее в Астане организовали прием крови для пострадавших при ЧП с самолетом в Актау.