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Двоих детей прооперируют после авиакатастрофы в Казахстане

Sputnik Казахстан: к операции готовят двух девочек, пострадавших в авиакатастрофе
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МЧС Республики Казахстан

Двух девочек, пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском Актау, прооперируют в областной детской больнице. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

«У 11-летней девочки закрытая черепно-мозговая травма, возможен перелом костей таза. У 16-летней девочки сотрясение мозга и открытый перелом голени со смещением», — сообщил источник.

На данный момент в реанимации Мангистауской больницы находятся 11 пострадавших в авиакатастрофе, уточняет издание.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением борт запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения воздушного судна возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть выжившие.

Известно, что на борту самолета находились двое детей из Чеченской республики. Один ребенок доставлен в больницу, судьба второго на данный момент неизвестна.

Ранее очевидец рассказал о взрыве на борту упавшего в Казахстане самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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