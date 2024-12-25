Двоих детей прооперируют после авиакатастрофы в Казахстане

Sputnik Казахстан: к операции готовят двух девочек, пострадавших в авиакатастрофе

Двух девочек, пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском Актау, прооперируют в областной детской больнице. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

«У 11-летней девочки закрытая черепно-мозговая травма, возможен перелом костей таза. У 16-летней девочки сотрясение мозга и открытый перелом голени со смещением», — сообщил источник.

На данный момент в реанимации Мангистауской больницы находятся 11 пострадавших в авиакатастрофе, уточняет издание.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением борт запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения воздушного судна возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть выжившие.

Известно, что на борту самолета находились двое детей из Чеченской республики. Один ребенок доставлен в больницу, судьба второго на данный момент неизвестна.

Ранее очевидец рассказал о взрыве на борту упавшего в Казахстане самолета.