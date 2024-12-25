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Названо число погибших при крушении самолета Embraer в Казахстане

РИА Новости: при крушении самолета Embraer близ Актау погибли 38 человек
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

При крушении самолета Embraer близ Актау погибли 38 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казахстанские СМИ.

По данным журналистов, тела погибших при крушении самолета сильно обгорели, поэтому будет проводиться отдельная процедура опознания.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили около 30 человек, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее выживший при крушении самолета в Казахстане россиянин рассказал о произошедшем.

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Крушение самолета в Казахстане
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