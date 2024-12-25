В результате крушения самолета в Казахстане, предварительно, выжили 32 человека

В результате крушения азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском Актау, по предварительной информации, выжили 32 человека, однако это не итоговая цифра. Об этом сообщили в генпрокуратуре Азербайджана, передает РБК.

До этого стало известно, что среди выживших при крушении самолета в Казахстане оказались десять граждан России.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее Baza опубликовала список с именами пассажиров разбившегося в Актау самолета.