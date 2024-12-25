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Выживший при крушении самолета в Казахстане россиянин рассказал о произошедшем

Россиянин Рахимов выжил при крушении самолета в Актау, получил одну царапину
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Россиянин Субхонкул Рахимов выжил при крушении самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), потерпевшего крушение в Актау. Об этом Telegram-каналу «ПОТОК» сообщила его родственница Екатерина Рахимова.

«Он вышел на связь, он в итоге с одной царапиной, вот, в больнице сейчас там. Он поехал по каким-то делам, мы еще не можем понять, не можем выяснить. Он живет в Екатеринбурге. Вся семья у него в Екатеринбурге. Он, правда, летал в Таджикистан иногда на родину. А тут он полетел, говорит, по каким-то делам», — сказала женщина.

Рахимова добавила, что россиянин в момент крушения летел в хвостовой части самолета. Он рассказал, что во время столкновения хвост воздушного судна отделился от фюзеляжа, в результате чего большинство находившихся в нем пассажиров выжили.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть десять россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее МЧС Казахстана показало первые кадры с места крушения самолета в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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