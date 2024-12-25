Среди выживших при крушении самолета в Казахстане оказались россияне

ТАСС: среди выживших при крушении самолета в Казахстане 10 граждан России

Среди выживших при крушении самолета в Казахстане оказались 10 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в республике.

Отмечается, что всех 10 россиян разместили в больницах города Актау. Им предоставляется медицинская помощь.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, в самолете находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Согласно информации Mash, среди пассажиров могли быть 16 граждан России. В Azerbaijan Airlines назвали возможной причиной крушения столкновение со стаей птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета.