SHOT: пассажира упавшего самолета Embraer сняли с рейса во время посадки на борт

Одного из пассажиров упавшего самолета Embraer сняли с рейса во время посадки на борт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам выжившего пассажира Заура Мамедова, представители авиакомпании не хотели пускать мужчину на самолет, сославшись на запрет, хотя перед этим он прошел регистрацию, таможенный контроль и долгое время находился в чистой зоне.

Собеседник SHOT рассказал, что не попавший на борт пассажир спорил и настаивал на том, что может лететь, однако в итоге он вернулся обратно в терминал.

Сам Заур, который летел из Баку с похорон отца, получил ранение ноги и травмы лица. В момент падения самолета он отправил своей девушке сообщение о том, что воздушное судно терпит крушение. По его словам, сразу после катастрофы он пытался спасти всех, кого мог.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее местные жители рассказали о спасении пассажиров упавшего в Актау рейса.