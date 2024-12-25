Местные жители рассказали о спасении пассажиров упавшего в Актау рейса

Местные рабочие спасли более 15 человек после авиакатастрофы в Актау

Первыми на место авиакатастрофы в Актау прибыли рабочие «МРЭК» (Мангистауская региональная электросетевая компания). Об этом сообщает издание Lada.kz.

«Мы как увидели, что самолет упал, собрались и поехали оказывать первую помощь. После нас приехали МЧС и скорая», — рассказал один из рабочих.

С его слов, сотрудники компании «МРЭК» смогли вытащить из рухнувшего самолета более 15 пострадавших. Кроме того, рабочие оказывали раненым первую медицинскую помощь до прибытия скорой помощи.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом позднее стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее в Литве грузовой самолет упал на жилой дом.