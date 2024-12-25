Azerbaijan Airlines приостановит некоторые рейсы из Баку после крушения самолета

Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения самолета. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу компании.

В Azerbaijan Airlines уточнили, что полеты по остальным направлениям осуществляются согласно штатному расписанию.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.