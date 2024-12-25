Спецборт МЧС вылетел в Казахстан для вывоза россиян после крушения Embraer

Спецборт МЧС вылетел в Казахстан для доставки россиян после крушения Embraer 190

Спецборт МЧС России Ил-76 доставит из Казахстана в Москву россиян, пострадавших при крушении авиалайнера. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

Отмечается, что санитарный рейс выполняется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Во время полета пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», а также психологи центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава РФ.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед аварией экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом сообщалось , что на борту воздушного судна до падения мог взорваться газовый баллон.

Ранее выживший при крушении самолета в Казахстане россиянин рассказал о произошедшем.