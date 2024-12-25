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Пилоты рухнувшего в Актау самолета до последнего старались избежать крушения

РИА Новости: капитан самолета Azal пытался посадить самолет на поле у Актау
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Пилоты самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) пытались приземлиться в поле у аэропорта в Актау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Пилоты долгое время пытались удержать самолет на небе. Они до последнего старались избежать крушения. <...> Капитан даже пытался посадить самолет на пустырь», — рассказал он.

По словам собеседника информагентства, он изучил все видеокадры и данные движения самолета по радарам.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом позднее стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее в Литве грузовой самолет упал на жилой дом.

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Крушение самолета в Казахстане
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