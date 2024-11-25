В Литве грузовой самолет упал на жилой дом

Под Вильнюсом потерпел крушение грузовой самолет компании DHL. Об авиакатастрофе в литовской столице сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от аэропорта.

Согласно информации FlightAware, которую приводит РИА Новости, самолет летел в Литву из Лейпцига.

Как передает Telegram-канал Baza, воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе. По предварительным данным, в результате инцидента один из членов экипажа был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, остальные не пострадали.

За несколько часов до этого при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо.

Ранее ГП Польши продлила расследование крушения Ту-154 под Смоленском.