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В Литве грузовой самолет упал на жилой дом

Reuters: грузовой самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта в Вильнюсе

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Под Вильнюсом потерпел крушение грузовой самолет компании DHL. Об авиакатастрофе в литовской столице сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от аэропорта.

Согласно информации FlightAware, которую приводит РИА Новости, самолет летел в Литву из Лейпцига.

Как передает Telegram-канал Baza, воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе. По предварительным данным, в результате инцидента один из членов экипажа был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, остальные не пострадали.

За несколько часов до этого при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо.

Ранее ГП Польши продлила расследование крушения Ту-154 под Смоленском.

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