Разбившийся в Актау самолет успел долететь до территории России

Потерпевший крушение в казахстанском Актау Embraer 190, следовавший по маршруту Баку — Грозный, успел долететь до территории России, а затем полетел через Каспийское море. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным сервиса Flightradar, борт успел долететь до российского Каспийска, но далее его маршрут неизвестен. Самолет должен был заходить на посадку в аэропорт Грозного, но подал сигнал бедствия, развернулся и полетел в Актау. Часть его пути скрыта пунктиром. Данные с борта снова появляются уже у побережья Казахстана, незадолго до падения.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед аварией экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом также сообщалось, что на борту воздушного судна до падения мог взорваться газовый баллон.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.