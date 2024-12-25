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Алиев заявил, что говорить о причинах катастрофы в Актау преждевременно

Алиев заявил о необходимости расследования катастрофы Embraer в Казахстане
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REUTERS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о причинах авиакатастрофы в самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау. Его слова приводит РИА Новости.

«Причины аварии нам не известны. Есть разные версии. Я думаю, что еще слишком рано об этом говорить», — сказал он.

По его словам, дело должно быть полностью расследовано.

Алиев отметил, что уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой страны.

«Общественность Азербайджана будет регулярно информироваться о результатах работы комиссии и ходе уголовного дела», — добавил он.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом также сообщалось, что на борту воздушного судна до падения мог взорваться газовый баллон.

Ранее МИД направил дипломатов для помощи россиянам после катастрофы в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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