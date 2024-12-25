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Дипломаты РФ прибудут в Актау для оказания помощи россиянам после авиакатастрофы

Захарова: МИД направил дипломатов для помощи россиянам после инцидента в Актау
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ направило дипломатов для помощи россиянам, пострадавшим в результате авиакатастрофы в казахстанском Актау. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам», — уточнила Захарова.

По словам дипломата, представители посольств РФ в Баку и Астане, а также генконсульства в Уральске в настоящее время находятся в тесном контакте со службами Казахстана и Азербайджана.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» Баку — Грозный упал в аэропорту казахстанского Актау. На месте крушения возник пожар. На борту находились 69 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Mash пишет, что 32 человека выжили, в том числе двое детей. Как минимум десять из них — граждане РФ.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию происходящих событий.

Ранее Путин высказался о крушении пассажирского самолета на западе Казахстана.

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