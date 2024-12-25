В РФ оценили версию со взрывом баллона на борту разбившегося под Актау самолета

Авиаэксперт Гусаров: в самолете могут находиться только кислородные баллоны

Редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров и заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов в интервью газете «Взгляд» прокомментировали версию крушения самолета в Казахстане, согласно которой на борту судна взорвался газовый баллон.

Гусаров обратил внимание, что на борту могут находиться лишь кислородные баллоны на случай реанимации.

«Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна — непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», — сказал эксперт.

Маликов в свою очередь отметил, что даже если речь идет о кислородном баллоне, просто так он взорваться не мог. Эти вещи, по его словам, проходят испытания при гораздо больших нагрузках.

При этом, если взрыв газового баллона действительно имел место, он мог привести к аварийной ситуации, сошлись во мнении специалисты.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом позднее стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее в Литве грузовой самолет упал на жилой дом.