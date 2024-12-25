Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ оценили версию со взрывом баллона на борту разбившегося под Актау самолета

Авиаэксперт Гусаров: в самолете могут находиться только кислородные баллоны
close
Azamat Sarsenbayev/Reuters

Редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров и заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов в интервью газете «Взгляд» прокомментировали версию крушения самолета в Казахстане, согласно которой на борту судна взорвался газовый баллон.

Гусаров обратил внимание, что на борту могут находиться лишь кислородные баллоны на случай реанимации.

«Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна — непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», — сказал эксперт.

Маликов в свою очередь отметил, что даже если речь идет о кислородном баллоне, просто так он взорваться не мог. Эти вещи, по его словам, проходят испытания при гораздо больших нагрузках.

При этом, если взрыв газового баллона действительно имел место, он мог привести к аварийной ситуации, сошлись во мнении специалисты.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом позднее стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее в Литве грузовой самолет упал на жилой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами