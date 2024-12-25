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Москалькова прокомментировала крушение самолета в Казахстане

Москалькова: крушение самолета в Актау стало трагедией международного масштаба
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Крушение самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) в казахстанском Актау стало трагедией международного масштаба. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Искренне соболезную родным и близким погибших в результате страшной авиакатастрофы в Казахстане и разделяю горечь от их утраты. На борту самолета находились граждане России, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии… трагедия международного масштаба», — написала омбудсмен.

Москалькова добавила, что в настоящее время она находится на связи с уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Артуром Ластаевым. Омбудсмен пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее очевидец рассказал о взрыве на борту упавшего в Казахстане самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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