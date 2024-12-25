В Астане организовали прием крови для пострадавших при ЧП с самолетом в Актау

Астанинцы выстроились в очередь для сдачи крови пострадавшим в авиакатастрофе

Жители столицы Казахстана Астаны сдают кровь для пострадавших при авиакатастрофе под Актау. Об этом сообщает «Казинформ» в Telegram-канале.

В местном центре крови, расположенном по улице Керей-Жанибек хандар 10, выстраиваются очереди из неравнодушных людей, желающих помочь пострадавшим.

Центр работает с 8:00 до 17:30 по местному времени.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета.