День траура объявят в Азербайджане после крушения самолета в Актау

Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане после авиакатастрофы в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил четверг, 26 декабря, днем траура в стране в связи с крушением самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) в казахстанском Актау. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, разделяю горе семей погибших в результате аварии и принимаю решение: 26 декабря 2024 года на территории Азербайджанской Республики должен быть объявлен траур», — говорится в документе.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее МЧС Казахстана показало первые кадры с места крушения самолета в Актау.