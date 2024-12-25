МЧС Казахстана показало первые кадры с места крушения самолета в Актау

Начало тушения пожара в разбившемся в Казахстане самолете попало на видео

МЧС Казахстана опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик, на котором показано начало тушения пожара, возникшего в результате крушения самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), потерпевшего крушение в Актау.

На кадрах показан салон упавшего самолета, часть которого огонь практически не затронул.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них 10 россиян.

По информации «Sputnik Казахстан», лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами. При этом агентство «Казинформ» сообщило, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее на месте крушения самолета в Казахстане нашли тела четырех погибших.