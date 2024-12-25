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Путин заявил, что борт МЧС РФ с медиками отправился к месту крушения самолета в Актау

Путин: самолет МЧС РФ с медперсоналом вылетает к месту авиакатастрофы в Актау
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Борт МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием вылетает к месту крушения пассажирского самолета в казахстанском Актау. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время неформальной встречи лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает ТАСС.

«По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту», — рассказал он.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее стало известно, что разбившийся в Актау самолет чуть не упал на жилые дома.

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Крушение самолета в Казахстане
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