Разбившийся в Актау самолет чуть не упал на жилые дома

ORDA: пилоты упавшего в Актау самолета смогли увести его от жилых домов

Пилотам самолета, потерпевшего крушение в казахстанском городе Актау, удалось предотвратить его падение на жилой сектор. Об этом сообщил Telegram-канал ORDA со ссылкой на очевидцев.

В материале отмечается, что воздушное судно могло упасть на жилые дома. Однако члены экипажа смогли увести самолет в сторону.

«Крушение случилось в окрестностях аэропорта Актау, рядом находится поселок Сайын», — уточняется в публикации.

25 декабря в Актау упал пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. Воздушное судно принадлежало компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines).

По данным МЧС Казахстана, на месте крушения произошел пожар. К ликвидации возгорания привлекли 52 сотрудника экстренных служб, которые уже потушили огонь.

Всего на борту самолета находились пять членов экипажа и 64 пассажира, включая 16 российских граждан. К текущему моменту в больницы доставили 28 человек из числа выживших.

На фоне произошедшего в Казахстане возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства. Аналогичным образом поступили и российские следователи, возбудившие дело по ст. 263 УК РФ.

Ранее в Казахстане назвали возможную причину падения пассажирского самолета.