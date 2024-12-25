28 человек доставили в больницу после крушения самолета в Казахстане

МЧС: при крушении самолета в Актау выжили 28 человек, их госпитализировали

28 выживших при крушении пассажирского самолета в казахстанском Актау доставили в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости рассказали в МЧС Казахстана.

«Общее число — 28, доставлены в больницу, из них двое детей», — сказал агентству представитель оперштаба.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее в Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения самолета AZAL.