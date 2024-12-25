Российские следователи возбудили дело после крушения самолета в Актау

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета в Казахстане

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета на западе Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что на борту упавшего воздушного судна находились российские граждане.

«Устанавливаются обстоятельства крушения самолета <...>. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что следователям предстоит установить все причины и условия произошедшего.

25 декабря в казахстанском городе Актау разбился пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. По последней информации, на борту воздушного судна находились 69 человек — пять членов экипажа и 64 пассажира. Из них 42 человека — граждане Азербайджана, 16 — граждане РФ, шесть — граждане Казахстана и три — граждане Кыргызстана.

Предварительно, самолет мог упасть после столкновения со стаей птиц. Также есть версия, что ЧП произошло из-за взрыва газового баллона на борту воздушного судна.

К текущему моменту в медицинские учреждения доставили 28 человек из числа выживших. Среди них — 10 россиян.

Ранее в Кремле прокомментировали крушение самолета в Казахстане.