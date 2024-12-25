В МЧС Казахстана уточнили число людей, находившихся на борту упавшего самолета

МЧС Казахстана: на борту упавшего в Актау самолета находились 69 человек

В пассажирском самолете, разбившемся в городе Актау на западе Казахстана, находились 69 человек. Об этом сообщило МЧС республики в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, на борту воздушного судна были пять членов экипажа и 64 пассажира.

«Из них 42 — граждане Азербайджана, 16 — граждане России, шесть — граждане Казахстана и три — граждане Кыргызстана», — говорится в заявлении.

При этом сразу после ЧП сообщалось, что в самолете находились 67 человек. В том числе пять членов экипажа.

25 декабря в городе Актау упал самолет, принадлежавший компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines). Воздушное судно летело из Баку в Грозный.

Как рассказали в МЧС Казахстана, на месте крушения начался пожар. В ликвидации возгорания приняли участие 52 сотрудника экстренных служб, они уже потушили пламя.

По предварительным данным, причиной ЧП могло послужить столкновение самолета со стаей птиц. Telegram-канал Mash написал, что перед крушением воздушное судно некоторое время кружило над аэропортом. Члены экипажа ждали разрешения на экстренную посадку.

К текущему моменту в больницы доставили 28 человек из числа выживших, включая двоих детей. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета в Актау.