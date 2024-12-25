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Мурашко на связи с казахстанским коллегой по вопросу помощи пострадавшим в авиакатастрофе

Главы Минздравов РФ и Казахстана на связи по поводу авиакатастрофы в Актау
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r_chp/Telegram

Министры здравоохранения России и Казахстана Михаил Мурашко и Акмарал Альназарова находятся в постоянном контакте по вопросу оказания помощи пострадавшим при крушении пассажирского самолета в Актау. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.

По его словам, местными властями были приняты меры по усилению медицинских бригад в учреждениях, где оказывается помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту лайнера до падения взорвался газовый баллон.

Ранее летчик-испытатель раскрыл возможную причину крушения самолета в Казахстане.

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Крушение самолета в Казахстане
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