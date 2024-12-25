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Летчик-испытатель раскрыл возможную причину крушения самолета в Казахстане

Летчик-испытатель Заболотский: самолет в Актау разбился из-за отказа управления
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r_chp/Telegram

Возможной причиной крушения самолета в Актау может быть отказ управления, считает заслуженный летчик-испытатель СССР, авиаэксперт Виктор Заболотский. В беседе с RT он подчеркнул, что перед падением судно выглядело практически неуправляемым.

«[Самолет] шел на снижение, вроде к посадке готов, но снижение очень крутое. И только в самый последний момент была попытка немножко выровнять самолет перед землей. Мне кажется, что это неуправляемая машина», — объяснил свою теорию авиаэксперт.

По этой причине, по его мнению, катастрофа могла случиться как раз из-за отказа управления. Даже если в итоге будет выявлена другая причина, перед крушением самолет в любом случае был уже неуправляем, заключил Заболотский.

Напомним, сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» упал в аэропорту казахстанского Актау, после чего вспыхнул пожар. Перед крушением экипаж запрашивал экстренную посадку. По данным МЧС, 27 выживших доставили в больницу, среди них трое детей. Всего на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По факту крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело.

Авиаэксперт ранее назвал еще одну возможную причину крушения самолета в Казахстане.

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