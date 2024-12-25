Песков подтвердил, что неформальный саммит СНГ пройдет без Алиева и Пашиняна

Песков: Путин выразил Алиеву соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что неформальный саммит СНГ пройдет без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург Алиев. Путин с ним созвонился, выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау. Соболезнования всем родным и близким», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на саммите, поскольку у него выявили коронавирус, он самоизолировался. 26 декабря на заседании ЕАЭС политик будет онлайн.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, в самолет находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Согласно информации Mash, на борту могли быть 16 граждан России. В Azerbaijan Airlines назвали возможной причиной крушения столкновение со стаей птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета.