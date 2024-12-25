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Разбившийся в Актау самолет перед падением кружил над аэропортом

Mash: упавший в Актау самолет некоторое время кружил над местным аэропортом

Самолет, потерпевший крушение в казахстанском городе Актау, перед падением некоторое время кружил над местным аэропортом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Предварительно, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения», — говорится в материале.

ЧП в городе Актау произошло утром 25 декабря. На территории местного аэропорта упал пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный.

Воздушное судно принадлежит компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines). МЧС Казахстана заявило, что на месте крушения начался пожар. В ликвидации огня задействовали восемь единиц техники и 52 сотрудника экстренных служб, они уже потушили возгорание.

«Sputnik Казахстан» пишет, что воздушное судно могло упасть из-за столкновения с птицами. При этом, по данным информационного агентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

К текущему моменту в больницы доставили 28 человек из числа выживших, в том числе двух детей. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое, рассказали в Оперативном штабе МЧС Казахстана.

Ранее министерство транспорта Казахстана назвало число россиян, находившихся на борту упавшего самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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