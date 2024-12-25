Разбившийся в Актау самолет перед падением кружил над аэропортом

Самолет, потерпевший крушение в казахстанском городе Актау, перед падением некоторое время кружил над местным аэропортом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Предварительно, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения», — говорится в материале.
ЧП в городе Актау произошло утром 25 декабря. На территории местного аэропорта упал пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный.
Воздушное судно принадлежит компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines). МЧС Казахстана заявило, что на месте крушения начался пожар. В ликвидации огня задействовали восемь единиц техники и 52 сотрудника экстренных служб, они уже потушили возгорание.
«Sputnik Казахстан» пишет, что воздушное судно могло упасть из-за столкновения с птицами. При этом, по данным информационного агентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.
К текущему моменту в больницы доставили 28 человек из числа выживших, в том числе двух детей. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое, рассказали в Оперативном штабе МЧС Казахстана.
Ранее министерство транспорта Казахстана назвало число россиян, находившихся на борту упавшего самолета.