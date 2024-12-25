Пожарные потушили возгорание на месте крушения самолета в Казахстане

МЧС: Пожарные полностью потушили возгорание на месте падения самолета в Актау

Пожарные потушили возгорание на месте падения самолета в казахстанском Актау. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Казахстана.

«Пожарные полностью потушили возгорание», — говорится в публикации.

Издание Tengrinews со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что не менее 12 выживших пассажиров упавшего в Актау самолета направлены в больницы Мангистауской области.

Всего на борту самолета Embraer, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, находилось пять членов экипажа и 67 пассажиров. Tengrinews также пишет, что по предварительной информации самолет не смог сесть в Грозном из-за сильного тумана.

До этого министерство транспорта Казахстана сообщило о крушении самолета рейса Баку-Грозный у города Актау.

В МЧС Казахстана сообщили, что на место ЧП были направлены 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

На месте падения самолета начался пожар, спасатели приступили к его тушению. В командном центре МЧС создали оперативный штаб.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.