Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число россиян, находившихся на борту упавшего в Казахстане самолета

Минтранс Казахстана: на борту упавшего в Актау самолета находились 16 россиян

На борту пассажирского лайнера, потерпевшего крушение в городе Актау на западе Казахстана, находились 16 российских граждан. Об этом сообщило министерство транспорта республики в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что всего в самолете было 62 человека.

«По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Кыргызстана, 16 — РФ», — рассказали в ведомстве.

Утром 25 декабря в аэропорту в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. Незадолго до крушения экипаж лайнера запросил экстренную посадку.

Воздушное судно принадлежит компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines). В пресс-службе МЧС Казахстана рассказали, что на месте происшествия начался пожар. К ликвидации огня привлекли 52 сотрудника экстренных служб и 11 единиц техники, к текущему моменту им удалось потушить возгорание.

Как пишет «Sputnik Казахстан», причиной ЧП могло стать столкновение самолета со стаей птиц. При этом агентство ТАСС сообщило, что из-за неблагоприятных погодных условий в Грозном лайнер был перенаправлен сначала в Махачкалу и затем в Актау.

Ранее в сети опубликовали список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами