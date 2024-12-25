Названо число россиян, находившихся на борту упавшего в Казахстане самолета

Минтранс Казахстана: на борту упавшего в Актау самолета находились 16 россиян

На борту пассажирского лайнера, потерпевшего крушение в городе Актау на западе Казахстана, находились 16 российских граждан. Об этом сообщило министерство транспорта республики в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что всего в самолете было 62 человека.

«По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Кыргызстана, 16 — РФ», — рассказали в ведомстве.

Утром 25 декабря в аэропорту в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. Незадолго до крушения экипаж лайнера запросил экстренную посадку.

Воздушное судно принадлежит компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines). В пресс-службе МЧС Казахстана рассказали, что на месте происшествия начался пожар. К ликвидации огня привлекли 52 сотрудника экстренных служб и 11 единиц техники, к текущему моменту им удалось потушить возгорание.

Как пишет «Sputnik Казахстан», причиной ЧП могло стать столкновение самолета со стаей птиц. При этом агентство ТАСС сообщило, что из-за неблагоприятных погодных условий в Грозном лайнер был перенаправлен сначала в Махачкалу и затем в Актау.

Ранее в сети опубликовали список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета.