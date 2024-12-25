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Во Владикавказе родители стали массово забирать детей из школ

Меняйло: родители забирают детей из школ и детсадов после взрыва в «Алании Молл»
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Телеграм-канал «Осетия - [æ]»

Родители начали массово забирать детей из школ и дошкольных учреждений после взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» в городе Владикавказе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

В связи с этим он призвал граждан сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации.

«Новых чрезвычайных происшествий на территории региона нет. Версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано», — подчеркнул глава российского субъекта.

По словам Меняйло, в настоящее время специалисты устанавливают точные причины произошедшего. Власти оповестят жителей о результатах работы оперативно-следственной группы, как только она завершит осмотр места ЧП.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в ТЦ «Алания Молл» утром 25 декабря. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж здания.

Следственный комитет РФ заявил, что причиной взрыва мог стать хлопок газовоздушной смеси. Как отметили в МЧС РФ, в результате пожара травмы получили три человека.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание. Меняйло уточнил, что пламя потушили в 10:15 мск.

Ранее в МЧС РФ рассказали, что происходило в торговом центре во Владикавказе во время пожара.

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Взрыв в ТЦ во Владикавказе
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