В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв

SHOT: во Владикавказе шесть человек пострадали от взрыва в ТЦ «Алания Молл»

Во Владикавказе шесть человек пострадали в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, на верхнем этаже здания произошел пожар.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа на четвертом этаже здания.

Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.

«Только что со стороны «Алании Молл» прозвучал громкий взрыв. Тут же пошел серый густой дым. И уже приехала полиция судя по сиренам», — рассказал местный житель Telegram-каналу «ЧП / Владикавказ».

Известно также, что у здания выбило окна.

24 декабря сообщалось, что в торговом центре «Слава», расположенном в подмосковном городе Серпухове, произошло задымление внутри МФЦ из-за взрыва фейерверка. Из комплекса эвакуировали посетителей.

Ранее в Волгограде неизвестные запустили салют в отделении банка.