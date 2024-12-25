Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв

SHOT: во Владикавказе шесть человек пострадали от взрыва в ТЦ «Алания Молл»

Во Владикавказе шесть человек пострадали в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, на верхнем этаже здания произошел пожар.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа на четвертом этаже здания.
Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.

«Только что со стороны «Алании Молл» прозвучал громкий взрыв. Тут же пошел серый густой дым. И уже приехала полиция судя по сиренам», — рассказал местный житель Telegram-каналу «ЧП / Владикавказ».

Известно также, что у здания выбило окна.

24 декабря сообщалось, что в торговом центре «Слава», расположенном в подмосковном городе Серпухове, произошло задымление внутри МФЦ из-за взрыва фейерверка. Из комплекса эвакуировали посетителей.

Ранее в Волгограде неизвестные запустили салют в отделении банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами