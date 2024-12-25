В МЧС рассказали, что происходило в ТЦ «Алания Молл» во время взрыва

В ТЦ «Алания Молл» не было посетителей в момент взрыва

В торговом центре «Алания Молл» не было посетителей в момент взрыва — пострадали прохожие снаружи и сотрудники предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что ранения в результате взрыва газового баллона внутри торгового центра получили сотрудники предприятий — данные о взрыве баллона газа также сообщили в оперативных службах.

Проходившие мимо здания ТЦ жители Владикавказа также получили ранения — большинство пострадали из-за выбитых взрывом и опавших стеклянных покрытий.

До этого сотрудники экстренных служб смогли локализовать пожар в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл».

Утром 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса.

Как заявили в управлении Следственного комитета РФ по республике Северная Осетия — Алания, предварительной причиной возгорания в торговом центре стал хлопок газовоздушной смеси. Сейчас к месту происшествия направляются следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру здания после того, как свою работу завершат сотрудники экстренных служб.

Ранее в торговом центре в республике Саха (Якутия) ликвидировали пожар площадью 2000 квадратных метров.