В МЧС РФ заявили о пострадавших в результате пожара в ТЦ во Владикавказе

МЧС РФ: один человек погиб и двое пострадали при пожаре в ТЦ во Владикавказе

Три человека получили травмы в результате пожара в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл», расположенном в городе Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, одного из пострадавших спасти не удалось. В каком состоянии находятся еще два человека, в заявлении не уточняется.

«Сотрудники МЧС РФ ликвидировали открытое горение в ТЦ», — добавили в ведомстве.

Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. В пресс-службе МЧС РФ заявили, что огонь охватил третий этаж комплекса и крышу. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, предварительная причина ЧП — взрыв газового баллона. Оборудование могло находиться в одном из кафе на фудкорте, уточнил источник агентства.

В тот же день в социальных сетях распространились слухи о взрыве в районе телевизионной вышки, расположенной во Владикавказе. Комментируя ситуацию, глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее в Белоруссии в результате пожара в торговом комплексе пострадали 10 человек.