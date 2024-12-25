В СК назвали предварительную причину пожара в ТЦ Владикавказа

В СК предварительной причиной пожара в ТЦ Владикавказа назвали хлопок газа

В Следственном комитете по Северной Осетии предварительной причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе назвали хлопок газовоздушной смеси. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следователями и криминалистами совместно с руководителем СУ СК РФ по региону организован выезд на место ЧП.

В СК заверили, что следователи приступят к осмотру места происшествия после завершения работы экстренных служб. Будут установлены обстоятельства произошедшего и уточнены данные о пострадавших.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел утром 25 декабря. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали шесть человек.

По словам очевидцев, на четвертом этаже здания произошел пожар, выбило окна. Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.

Ранее глава Северной Осетии опроверг сообщения о взрыве у телевышки во Владикавказе.