Пожар в ТЦ во Владикавказе полностью потушили

Меняйло заявил о полной ликвидации возгорания в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар в торговом центре «Алания Молл» в городе Владикавказе, который находится в Республике Северная Осетия — Алания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«10:15 (совпадает с мск — «Газета.Ru») — полная ликвидация пожара», — написал он.

ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе загорелся утром 25 декабря. Перед этим в здании произошел взрыв.

Пресс-служба МЧС РФ заявила, что площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огонь распространился на третьем этаже комплекса, а также охватил его крышу.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, причиной ЧП мог стать хлопок газовоздушной смеси. Сейчас к месту происшествия направляются следователи и криминалисты, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, в результате взрыва и последующего за ним пожара пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось. В каком состоянии находятся еще двое раненых, пока неизвестно.

Ранее в одном из ТЦ в Московской области произошло задымление из-за взрыва фейерверка.