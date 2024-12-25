Минтранс Казахстана подтвердил крушение рейса Баку-Грозный

Минтранс: в Актау потерпел крушение летевший в Грозный рейс Azerbaijan Airlines

Министерство транспорта Республики Казахстан подтвердило крушение рейса Баку-Грозный близ города Актау. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.

В Минтрансе добавили, что обстоятельства происшествия уточняются, будет произведено специальное расследование.

О падении самолета утром 25 декабря сообщил Telegram-канал ORDA.

В МЧС Казахстана сообщили, что на место ЧП были направлены 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

На месте падения самолета начался пожар, спасатели приступили к его тушению. В командном центре МЧС создали оперативный штаб.

До этого на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2. Борт был обнаружен спустя три дня в районе горы Тундровая. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.