Названо место обнаружения самолета Ан-2, пропавшего в Камчатском крае

Mash: пропавший в Камчатском крае самолет Ан-2 нашли в районе горы Тундровая

Легкомоторный самолет Ан-2, пропавший в Камчатском крае, обнаружили неподалеку от горы Тундровая. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Ан-2 нашли <...> в районе горы Тундровая. Он четыре дня простоял в заснеженной местности», — говорится в материале.

19 декабря в Камчатском крае пропал легкомоторный самолет, принадлежащий компании «Фаир Авиа». Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

По предварительным данным, перед исчезновением на Ан-2 сработал аварийный датчик. В тот момент самолет находился на высоте 700 метров.

На фоне произошедшего сотрудники экстренных служб организовали поисково-спасательную операцию. 20 декабря специалистам удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска воздушного судна, еще спустя два дня Ан-2 был найден.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, самолет совершил аварийную посадку. Все находившиеся на борту люди выжили, но их точное состояние пока неизвестно.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.