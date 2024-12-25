На место крушения самолета в Актау прибыли спасатели

МЧС Казахстана: на место падения самолета в Актау прибыли 52 спасателя

На место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана, сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным ведомства, на месте падения самолета начался пожар, спасатели приступили к его тушению. В командном центре МЧС создан оперативный штаб.

«В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», — сообщили в министерстве.

До этого Telegram-канал ORDA сообщил, что борт «Азербайджанских авиалиний» упал в аэропорту Актау в Казахстане.

По информации Telegram-канала, самолет совершал рейс из Баку в Грозный. На сервисе Flightradar24 отобразился необычный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

22 декабря на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2. Борт был обнаружен спустя три дня в районе горы Тундровая. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.